Kingdom Hearts 3 â€“ Neues Video mit EindrÃ¼cken von der Madrid Games Week

Nachdem wir euch am vergangenen Wochenende wieder einige neue Infos zum kommenden Action-Adventure Kingdome Hearts III als auch zahlreiche frische Screenshots servieren konnten, liefern wir euch heute gerne noch ein aktuelles Kingdom Hearts 3 Video.

Der nachfolgende Kingdom Hearts 3 Trailer ist während der Madrid Games Week 2018 entstanden, die am letzten Wochenende in Madrid (Spanien) stattgefunden hat. Ihr bekommt nicht nur ein paar weitere Gameplay-Einheiten zu sehen, sondern habt auch die Möglichkeit einen Blick auf den Stand zu werfen, an dem Kingdom Hearts III gezeigt wurde.

Kingdom Hearts 3 soll am 29. Januar 2019 für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Ihr habt nach wie vor die Gelegenheit Kingdom Hearts III vorzubestellen, da das Action-Adventure auch in verschiedenen Editionen von Square Enix angeboten wird.

MADRID GAMES WEEK 2018 (19 Octubre) : KINGDOM HEARTS III ( Gameplay XBOX ONE / PS4)