Kingdom Hearts 3 – Release könnte Ende Oktober 2018 erfolgen (Gerücht)

Gerüchten zufolge wurde der Kingdom Hearts 3 Release durch einen amerikanischen Händler geleakt! So soll angeblich das japanische Rollenspiel Ende Oktober 2018 veröffentlicht werden. Seitens Sqaure Enix gibt es dazu keine Stellungnahme. Spätestens zur E3 2018 sollten mehr Informationen zu Kingdom Hearts 3 und dem Veröffentlichungstermin bekanntgegeben werden, denn der letzte Stand war bislang, dass der nächste Kingdom-Hearts-Ableger noch in diesem Jahr für Play Station 4 und Xbox One erscheinen soll.

Im Anschluss findet ihr die Trailer der vergangenen und diesjährigen D23 Expo, bei denen die Welt von “Toy Story” und der “Monster AG” für Kingdom Hearts 3 vorgestellt wurden! Zusätzlich präsentieren wir euch den Theme-Song “Oath”, bei dem Hikaru Utada “Oath” in der japanischen Variante singen wird und die lokalisierte Fassung englische Texte enthalten wird – ebenfalls von Hikaru Utada gesungen, mit dem Namen “Don’t Think Twice”. Des Weiteren haben wir euch zahlreiche Screenshots von der Monster-AG-Welt hinzugefügt.

Kingdom Hearts 3 – D23 Expo 2017 Toy-Story-Trailer

Kingdom Hearts 3 – D23 Expo 2018 englischer Trailer

Kingdom Hearts 3 – Theme-Song “Oath”

Kingdom Hearts 3 - Theme-Song “Don’t Think Twice”