Kingdom Hearts 3 – Release-Termin steht fest

Die meisten waren der festen Überzeugung, dass auf der diesjährigen E3 der Release-Termin von Kingdom Hearts 3 enthüllt wird. Umso überraschender war die Bekanntgabe heute früh! Im Zuge der “Kingdom Hearts Orchestra World Tour” in Los Angeles wurde noch vor dem Showcase von Square Enix der geplante Termin genannt.

Kingdom Hearts 3 erscheint demnach am 29. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One in Nordamerika und Europa. Das bedeutet auch, dass der geplante Release in diesem Jahr nicht eingehalten werden kann. Kurz nach der Enthüllung entschuldigte sich Tetsuya Nomura auch für die Verschiebung und verspricht neue Infos und Videos während der E3 2018!

Es ist auch bekannt, dass die Orchester-Besucher einen Trailer zu sehen bekommen haben. Sobald uns dieser Trailer vorliegt, werden wir diesen selbstverständlich nachreichen!