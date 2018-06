Kingdom Hearts 3 – Zwei neue Gameplay-Trailer und Editionen zum Spiel vorgestellt

Die E3 2018 stand ganz im Zeichen von Kingdom Hearts 3. So lange wie ihr auf Informationen zu dem kommenden japanischen Rollenspiel warten musstet, so viele neue Details und Trailer wurden nun während der Spiele-Messe präsentiert und veröffentlicht.

Der Anfang wurde sogar noch vor der E3 2018 eingeläutet, denn im Zuge der ,,Kingdom Hearts Orchestra World Tour” wurde der Release-Termin bekanntgegeben. Microsoft hat dann während ihrer Pressekonferenz den “Frozen”-Trailer enthüllt. Einen Tag später wurde während dem Showcase von Square Enix nochmal der “Frozen”-Trailer gezeigt, jedoch mit leichten Unterschieden in den gezeigten Szenen. Während Sony ihr Showcase auf der E3 präsentiert hatte, wurde sogar noch ein weiterer Trailer gezeigt. Hierbei wurde die Rückkehr von “Fluch der Karibik” bestätigt. Bekannte Gesichter wie Captain Jack Sparrow, Elizabeth Swann und Will Turner sind im Trailer zu sehen sowie Schiffskämpfe auf Hoher See.

Die zwei neusten Trailer findet ihr am Ende der Meldung, doch das war noch nicht alles! Neben den Trailern wurde auch ein PlayStation 4-Bundle mit Kingdom Hearts-Spielen vorgestellt und die zwei Sonderedition zum Action-Rollenspiel enthüllt. Nachfolgend findet ihr die Inhalte der Editionen sowie die passenden Screenshots dazu:

Kingdom Hearts 3 Deluxe Edition

Das Hauptspiel

Exklusive SteelBook-Hülle

Mini-Artbook mit Konzeptkunst von Tetsuya Nomura

Kingdom Hearts 3-Sammelanstecker

Kingdom Hearts 3 Deluxe Edition + Bring Arts Figures

Alle Inhalte der Deluxe Edition

Ein exklusives Set an Bring Arts-Figuren von Sora, Donald und Goofy in ihrer Spielzeugform aus der Welt von Toy Story

Die Exklusive Edition mit den Bring Arts-Figuren kann nur im Online-Shop von Square Enix gekauft werden.

Kingdom Hearts 3 soll am 29. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Kingdom Hearts 3 – Trailer vom Square Enix Showcase der E3 2018

Kingdom Hearts 3 – Trailer vom Sony Showcase der E3 2018