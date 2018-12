Kingdom Hearts III – Komplettes Spiel offenbar geleakt, PS4 Pro Limited Edition Bundle Europa-Release & frische Screenshots

Und da ist es, sollen wir sagen, mal wieder, passiert? Kingdom Hearts III ist offenbar über eine Monat vor offiziellem Release komplett im Netz aufgetaucht. Videos und Bilder, die den Titelbildschirm des Spiels zeigen, ebenso den Installationsbildschirm und vieles mehr tauchen unter anderem auf Youtube und anderen Plattformen auf. Es wird spekuliert, dass einer oder mehrere Mitarbeiter bereits fertige Kopien haben mitgehen lassen. Zudem heißt es, dass erste Disc-Spiele von Kingdom Hearts III in einer Facebook Marktplatz-Gruppe angeboten worden seien. Square Enix hat sich bisher nicht, trotz Anfragen verschiedener Redaktionen zum Kingdom Hearts III Leak, geäußert. Und wir können an dieser Stelle allen Kingdom Hearts III-Fans nur raten auf der Hut zu sein, um euch nicht spoilern zu lassen!

Weiterhin haben Sony und Square Enix bekanntgegeben, dass das Kingdom Hearts III PS4 Pro Limited Edition Bundle auch in Europa zu haben sein wird. Die als exklusives Konsolen-Bundle beschriebene Kombi aus PS4 Pro Konsole in Kingdom Hearts-Design inkl. dem Action-Adventure als Deluxe Ausgabe sowie weitere Extras, wurde während der E3 2018 zunächst nur mit Release in Japan und den USA bestätigt.

Das Kingdom Hearts III Playstation 4 Pro Limited Edition Bundle wird, wie das Spiel selbst, auch am 29. Januar 2019 europaweit erscheinen und folgende Inhalte bieten:

Kingdom Hearts III Deluxe Edition des Spiels,

exklusiver Sora-Pin,

Steelbook,

Artbook,

Playstation 4 Pro 1TB-Konsole im Kingdom Hearts-Design.

Wie ihr den Screenshots entnehmen könnt, ziert die PS4 Pro-Konsole Lederoptik-Elemente, ein filigranes Kingdom Hearts-Muster sowie das Emblem der Serie. Der ebenfalls enthaltene Dualshock 4-Controller weist ein detailliertes Kingdom Hearts-Muster auf dem Touchpad auf.

Das Kingdom Hearts III PS4 Pro Limited Edition Bundle kann exklusiv bei GameStop erworben werden. Kingdom Hearts III selbst kann bereits als Disc-Version im Handel oder als digitale Version im PSN Store wahlweise als Standardvariante zum Preis von 69,99 Euro oder als All in One-Package zum Preis von 109,99 Euro vorbestellt werden. Alternativ steht Kingdom Hearts III natürlich auch für Xbox One zur Vorbestellung der Digitalen Version im Xbox Store zur Verfügung.

Kingdom Hearts III, sowohl die verschiedene Spiele-Version als auch das Konsolen-Bundle sollen am 29. Januar 2019 erscheinen. Kingdom Hearts III wird für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen verfügbar sein. Und um die Wartezeit etwas zu überbrücken, könnt ihr euch die nachfolgend vor Kurzem frisch und vor allem offiziell veröffentlichten Screenshots anschauen.