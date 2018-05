Kingdom Hearts 3 – Neue Details und Eindrücke sollen in Kürze veröffentlicht werden

Ihr könnt voraussichtlich am 18. Mai 2018 mit neuen Informationen zu Kingdom Hearts 3 rechnen, denn in dieser Woche veranstaltet Square Enix ein exklusives “Kingdom Hearts 3 Invitation Premiere Event”, dass ausschließlich für Pressevertreter vorgesehen ist. Da das Embargo am kommenden Freitag fällt, erhält die Presse seitens Square Enix die Freigabe über ihre ersten Eindrücke zu berichten. Wir werden euch diesbezüglich natürlich auch auf dem Laufenden halten.

Wann Kingdom Hearts 3 veröffentlicht werden soll, ist nach wie vor noch unklar. Square Enix hält aber generell noch an einer Veröffentlichung in diesem Jahr fest. Und zuletzt machten auch unbestätigte Gerüchte die Runde, dass Kingdom Hearts 3 Ende Oktober 2018 erscheinen könnte. Möglicherweise sorgt Square Enix auf der E3 2018 im kommenden Monat dann endlich für Klarheit.