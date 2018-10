Kingdom Hearts: The Story So Far – Spielesammlung für PS4 angekündigt

Square Enix bringt mit Kingdom Hearts: The Story So Far eine Kollektion auf den Markt, in der alle bislang erschienenen Titel des Kingdom Hearts-Franchises auf einer CD zu finden sind. Die Spielesammlung soll am 30. Oktober 2018 für PlayStation 4 erscheinen, 39,99 US-Dollar kosten und den perfekten Weg zum anstehenden Release des dritten Hauptteils ebnen – Kingdom Hearts 3, das am 29. Januar 2019 erscheinen soll. Leider wurde Kingdom Hearts: The Story So Far bisher nur für den amerikanischen Raum angekündigt. Ob und wann diese auch bei uns veröffentlicht werden soll, ist bislang unbekannt.

Folgende Titel werden in Kingdom Hearts: The Story So Far zu finden sein:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Kingdom Hearts Final Mix Kingdom Hearts Re: Chain of Memories Kingdom Hearts 358/2 Days – HD-Film Kingdom Hearts II Final Mix Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix Kingdom Hearts Re:coded – HD-Film

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage - Kingdom Hearts χ Back Cover – Film



Nachfolgend findet ihr den Ankündigungs-Trailer zu Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix – Ankündigungs-Trailer