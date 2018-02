Klotzen! Panzer Battles – WW2-Rundenstrategie soll im Sommer 2018 erscheinen

Das rundenbasierte WW2-Strategiespiel Klotzen! Panzer Battles soll im Sommer des laufenden Jahres auf Steam erscheinen.

Klotzen! Panzer Battles wird von Maxim Games, einem koreanischen Indie-Studio, entwickelt und ist dessen Erstlingswerk. Spielerisch erinnert der Titel an bekannte WW2-Rundenstrategiespiele wie Panzer Corps (2011) oder die altehrenwürdige Panzer General-Serie (1994-2000) von Strategic Simulations, Inc. (SSI).

In mehr als 60 Einzelspielermissionen, die historischen Ereignissen während der Zeit des Zweiten Weltkrieges an Ost- und Westfront (Schlacht um Kursk, Landung der Alliierten in der Normandie) nachempfunden wurden, bewegen wir unsere Truppenteile auf Karten, die in Hexfeldern unterteilt sind. Ein Hexfeld entspricht im Spiel 20 Kilometern. Die jeweiligen Maps umfassen ein Terrain von 200 bis über 1.000 Kilometer. In puncto Ausstattung und Kriegsgerät erwarten den PC-Feldherrn über 600 Einheitentypen in 22 verschiedenen Klassen. Klotzen! Panzer Battles wird in englischer Sprachausgabe erscheinen. Deutsche Untertitel sind vorerst nicht geplant.

