Kona – Ab sofort auch als Kona VR erhältlich

Das 2017 für PC und Konsolen veröffentlichte Mystery-Adventure Kona lässt sich neuerdings auch in VR erleben. Die Umsetzung für PlayStation VR, HTC Vive sowie Oculus Rift ist jetzt als kostenpflichtiger DLC zum Preis von rund 6 Euro, oder als Bundle mit dem Hauptspiel verfügbar. Nach dem Download könnt ihr die Spielwelt ungestört in einem „Komfort-Modus“ erkunden. Zudem lassen sich Objekte via Touch, Move oder Vive-Controllern drehen, wodurch eine nähere Untersuchung von Gegenständen möglich wird.

Kona führt uns in ein kanadisches Dorf und bietet eine Kombination aus Exploration und ausgeprägten Story- und Survival-Elementen. Wir übernehmen die Rolle eines Detektivs, der einen Fall von Vandalismus zu untersuchen hat. Doch das zu durchsuchende Dorf ist menschenleer. Schnell wird deutlich, dass mit diesem unheimlichen Ort etwas nicht ganz stimmt. Und es gibt noch ein weiteres Problem: Ein starker Schneesturm bricht herein.

Kona Features:

eine surreale und interaktive Geschichte voller Rätsel und Geheimnisse in einer, auf dem ersten Blick, unscheinbaren Stadt

weitläufige, eisige Umgebung Nordkanadas und ein Kampf ums Überleben gegen die Natur. Erstmals in VR.

Objekte lassen sich dank PlayStation Move-Controller bewegen und frei drehen, um genau untersucht zu werden

das Gebiet um den Atâmipêk-See kann in KONA VR im neuen Komfort-Modus bequem erkundet werden

Spielstände können zwischen KONA und KONA VR getauscht werden

ein atmosphärischer Soundtrack, der mit der Musik der Québecer Folkband CuréLabel aufwartet

aufwartet eine Geschichte, die durch die Worte des allwissenden Erzählers getragen wird

eine Zeitreise mitten in die ländlichen nordkanadischen Gemeinden der 70er Jahre

Kona VR – Launch Trailer | PS VR