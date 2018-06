Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – Release-Termin für den Dungeon Crawler enthüllt

NIS America und Flashpoint AG haben während der E3 2018 den Release-Termin für den Dungeon Crawler Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk bekanntgegeben. Dem zufolge soll das Spiel am 21. September 2018 für Nintendo Switch, PC und PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk führt euch in die Stadt Refrain, in der sich ein verfluchtes Labyrinth befindet. Ihr beobachtet die Reise der Hexe Dronya, die sich den Gefahren des Labyrinths stellen und die dunklen Geheimnisse lüften möchte. Statt in die Haut von Dronya, schlüpft ihr in die “Haut” von ihrem Begleiter, dem legendärem Buch “Tractatus de Monstrum”. Das Buch hat die Fähigkeit Puppen zu erschaffen, die ihr in den anstehenden Kämpfen kommandieren müsst.

In der Basis erschafft ihr neue Puppen und rüstet diese aus, ebenso ordnet ihr sie verschiedenen Gruppen und Formationen zu. Zudem könnt ihr verschiedene Nebenaufgaben der Stadtbewohner annehmen, bei denen euch Dronya mit Hilfe von Hexenpetitionen unterstützen wird.

Folgende Features sind in Labyrinth od Refrain: Coven of Dusk enthalten:

Ein riesiges Labyrinth – Zusammen mit eurer Brigade von Puppensoldaten erforscht ihr als “Tractatus de Monstrum” das mit Miasma gefüllte Labyrinth, um die dunklen Geheimnisse des Verlieses zu lüften.

Actionreiche Kämpfe – Tödliche Kreaturen und Fallen aller Art lauern in dem Labyrinth, die umso bedrohlicher werden, je tiefer man sich hinabwagt. Ihr müsst eurer Brigade Befehle geben und die Feinde mit besonderen Fähigkeiten vernichten.

Erschaffung einer unbesiegbaren Armee – Ihr könnt eigene Soldaten erschaffen und eine einzigartige Streitmacht aufbauen. Eine Vielzahl von verschiedenen Rollen sowie spezialisierte Gruppen stehen euch zur Verfügung.

Nachfolgend findet ihr den Ankündigungs- sowie einen Gameplay-Trailer von Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk.

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – Ankündigungs-Trailer

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – Gameplay-Trailer