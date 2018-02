Landwirtschafts-Simulator 19 – Mit erstem Trailer und Infos angekündigt

Trecker fahren, Viecherl hüten und versorgen, Getreide oder Obst anbauen und derlei bäuerliche Tätigkeiten mehr gehen mit dem Landwirtschafts-Simulator 19 (Engl. Farming Simulator) in eine weitere Runde. Wie Giants Software angekündigt hat, soll der Landwirtschafts-Simulator 19 Ende 2018, konkreter Termin: tba, europaweit für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

„Farm like never before in 2018“ lautet das Credo für den neuen Ableger, der vor allem mit einer kompletten Überarbeitung der Grafik-Engine beeindrucken soll. Ebenfalls neue Effekte sollen das Spiel in „völlig neuem Glanz“ erstrahlen lassen.

Farming Simulator 19 – Reveal Trailer | PS4

Zum Release des Landwirtschafts-Simulator 19 verspricht Giants Software drei verschiedene Karten, auf denen ihr alleine oder mit Freunden eure Farm entwickeln und erweitern könnt. Neben zwei neuen Karten wird auch die südamerikanische Karte Estancia Lapacho in einer für die überarbeitete Engine optimierten Fassung mit von der Partie sein.

Weiterhin werden in Folge der Einführung neuer Marken die Fahrzeuge und Gerätschaften umfangreicher ausfallen und neue landwirtschaftliche Aktivitäten, neue Tiere, beispielsweise Pferde, als auch neue Mechaniken und neue Fruchtsorten sollen für noch mehr Möglichkeiten sorgen.

Weitere Details und Informationen zum neuen Landwirtschafts-Simulator 19 sollen in den kommenden Monaten auch während verschiedener Veranstaltungen vorgestellt werden.

Landwirtschafts-Simulator 19: Offizieller CGI Reveal Trailer