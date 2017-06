The Last Crown: Blackenrock – Geisterjäger-Adventure nähert sich Fertigstellung

Das gespenstische Point & Click-Adventure The Last Crown: Blackenrock soll im Spätsommer 2017 erscheinen. Dies hat jüngst Chef-Entwickler Jonathan Boakes in einem Blog-Eintrag vermeldet. In der Vergangenheit hatte sich der Release mehrmals verschoben. Im vorletzten Jahr war zu Halloween mit The Last Crown: Midnight Horror über Steam bereits eine Art Standalone-Addon erschienen, das sich als Prolog zu Blackenrock versteht.

The Last Crown: Blackenrock (früherer Titel: The Last Crown – Haunting of Hallowed Isle) ist der Nachfolger von The Last Crown: A Ghosthunting Adventure, das bei uns 2009 erschien. Schauplatz der Handlung ist Blackenrock, eine kleine Insel, die nicht unweit des bereits aus dem Vorgänger bekannten Hafenstädtchens Saxton liegt. Das Geisterjäger-Duo Nigel Danvers und Lucy Reuban werden auch diesmal wieder mit paranormalen Phänomenen konfrontiert. Insassen eines Altenheims berichten von plötzlich auftauchenden Gesichtern auf den Schirmen ihrer Fernsehgeräte. Was sich zunächst nach Einbildung und den absurden Schilderungen womöglich dementer Menschen anhört, wird schon bald gespenstische Realität. Denn kurz darauf bemerkt Geisterjägerin Lucy Reuban das Gesicht ihres Kollegen Nigel auf dem TV-Monitor. Er will sie vor einer Falle warnen und befindet sich offenbar selbst in allergrößter Gefahr. Lucy zögert nicht lange und begibt sich sofort auf die Suche nach ihm. Ihre Nachforschungen führen sie nach Blackenrock.

The Last Crown: Blackenrock, welches laut Jonathan Boakes eine Kombination aus TV-Thriller und übernatürlichem Drama zu werden verspricht, entstand mit beratender Unterstützung durch Matt Clark (Barrow Hill) sowie Jan Kavan (J.U.L.I.A. – Among the Stars). Den Vertrieb übernimmt Publisher Iceberg Interactive. Eine deutsche Synchronisation wird es aller Voraussicht nach nicht geben, möglicherweise aber deutsche Untertitel.

The Last Crown: Blackenrock – Teaser