The Last Guardian – 19-minütige Gameplay-Demo verfügbar

Erst vor Kurzem wurde der Release von The Last Guardian für Playstation 4 von Ende Oktober 2016 auf Anfang Dezember 2016 verschoben. Als Grund gab Sony an, dass man „mehr Fehler als angenommen“ entdeckt habe, die es auf jeden Fall noch auszumerzen gelte.

Um die Zeit bis zum eigentlichen Erscheinen von The Last Guardian etwas zu überbrücken, können sich Fans und Spieler aktuell mit einer fast 20 Minuten langen Gameplay-Demo vergnügen.

Wie es angesichts des ausführlichen Videos scheint, ist es für Sony nun okay auch bewegtes Material zu zeigen. Das wollte man längere Zeit nach eigenen Angaben nicht tun, da The Last Guardian ein „Story-Schwergewicht“ ist und vom Inhalt nicht zu viel verraten werden sollte. Folglich gab es nur ganz sporadisch ein paar wenige Bilder und gesamt sehr wenig Infos zum spirituellen Shadow of the Colossus-Nachfolger.

The Last Guardian soll am 7. Dezember 2016 für Playstation 4 erscheinen.

