The Last Guardian – Patch 1.03 ab sofort verfügbar

Das Adventure The Last Guardian, welches am 6. Dezember 2016 Konsolen exklusiv für Playstation 4 erschienen ist, hat einen Patch mit der Versionsnummer 1.03 spendiert bekommen, wie Sony bekanntgegeben hat.

Dieses Update ist mit gerade einmal 167,1 MB durchaus klein ausgefallen und es steht weltweit zur Verfügung. Der The Last Guardian Patch 1.03 soll nicht näher beschriebene Verbesserungen am Spiel durchführen.