The Last Night – E3 2017 Trailer und erstes Gameplay verfügbar

Zu The Last Night, dass während des E3 2017 Xbox Press-Briefings mit einem Trailer vorgestellt wurde, ist auch ein Gameplay-Video verfügbar.

The Last Night wird von Odd Tales entwickelt und als Action-Adventure und 2D Cyberpunk Open-World-Mix beschrieben. Erscheinen soll The Last Night für PC (Steam) und Launch exklusiv für Xbox One. Es gilt als wahrscheinlich, dass The Last Night später auch für Playstation 4 veröffentlicht wird.

The Last Night führt euch in verschiedene Distrikte einer zweidimensionalen Welt mit eigener Architektur, Kultur und Industrie. Ihr reist mit Taxis, auf Fähren oder Zügen umher. Euer Ziel: unerkannt bleiben! Fahrt auf Highways, fliegt mit Dronen, interagiert mit verschiedenen Charakteren oder hackt euch in Androiden, um euer schmutziges Geschäft verrichten zu können.

The Last Night soll voraussichtlich 2018, konkreter Termin: tba, erscheinen.

The Last Night on Xbox One – 4K Trailer

The Last Night Gameplay Footage from E3 2017 PC Gaming show