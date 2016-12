The Last of Us 2 – Ankündigung offiziell erfolgt inklusive Trailer und ersten Infos

Eine Fortsetzung zu The Last of Us war, sind wir ehrlich, so sicher wie das Amen in der Kirche. Es war ein bisschen wie die berühmte Katze, die um den heißen Brei schleicht … aber schlussendlich haben Naughty Dog nach diversen Gerüchten, Hinweisen als auch mehrdeutig interpretierbaren eigenen Aussagen endlich Nägel mit Köpfen gemacht und am vergangenen Wochenende während der PSX 2016 (Playstation Experience) The Last of Us 2 offiziell angekündigt.

Passend zur Ankündigung gibt es natürlich einen ersten Trailer sowie ein kurzes Video, welches die Reaktionen auf die The Last of Us 2 Vorstellung eingefangen hat. Außerdem gibt es ein paar erste grundlegende Informationen zu The Last of Us 2.

The Last of Us Part 2 Reveal Trailer – Playstation Experience 2016

The Last of Us Part II #PSX16 Reveal Live Reaction

Demnach, so Naughty Dog, wolle man ein „tiefergehendes, schmerzhaftes als auch emotionales Abenteuer“ mit Ellie und Joel bieten. Spieler werden in die virtuelle Haut der 19-jährigen Ellie schlüpfen, die sich zudem anders spielen lassen werde als Joel. Zeitlich werde The Last of Us 2 einige Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils angesiedelt sein.

Ging es in The Last of Us unter anderen noch im die emotionale Bindung, die Liebe, zwischen Ellie und Joel, die auch durch Musik, Interaktion, Handlung als auch Spielmechanik ausgedrückt wurde, werde The Last of Us 2 das genaue Gegenteil sein. Laut Naughty Dog gehe es in The Last of Us 2 um Hass und man werde ebenfalls wieder auf Musikausdruck, Mechaniken als auch Handlung sowie Interaktionen setzen und dem Spieler die Möglichkeit geben dies durch Ellies Augen zu sehen als auch zu erleben. Die eigentliche Spielmechanik von The Last of Us 2 soll aber erst zu einem späteren Zeitpunkt näher vorgestellt werden.

Bruce Straley, der noch als Co-Director an The Last of Us und Uncharted 4 mitgewirkt hat, werde nicht an The Last of Us 2 mitarbeiten. Als The Last of Us 2 Director fungiere Neil Druckmann.

Für die The Last of Us 2 Geschichte konnte man unter anderen Halley Gross gewinnen, die sich zuletzt als Autorin für die TV-Serie Westworld einen Namen gemacht hat. Für den The Last of Us 2 Soundtrack wird erneut Komponist Gustavo Santaolalla zuständig sein.

The Last of Us Part II – PSX 2016 Theme Reveal [HD 1080P]