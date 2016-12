The Last of Us Part 2 – Artworks zeigen Ellie und ihr Tattoo

The Last of Us Part 2 wurde unlängst offiziell mit Trailer und ersten Infos von Naughty Dog für Playstation 4 angekündigt. Ergänzend dazu hat der Entwickler aktuell zwei neue Artworks veröffentlicht, die zum einen die inzwischen älter gewordene Ellie in neuem Outfit als auch ihr Tattoo zeigen.

The Last of Us Part 2 wird exklusiv für Playstation 4 erscheinen. Ein Release-Termin steht derzeit noch nicht fest und wird gesondert bekanntgegeben.