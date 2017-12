The Last of Us: Part II â€“ Erstes Gameplay fÃ¼r E3 2018 in Aussicht gestellt

The Last of Us: Part II wurde zwar zum Teil überaus eindrucksvoll mit dem einen oder anderen CGI-Trailer präsentiert, aber Gameplay-Szenen waren bisher nicht dabei. Das soll sich jedoch während der E3 2018 (12.-18.06.2018) ändern, wie Naughty Dogs Director Neil Druckmann während der PSX 2017 bestätigt hat.

Weiterhin erklärte Druckmann auch, dass The Last of Us: Part II in etwa zu 50-60 Prozent fertiggestellt sei. So wären unter anderem auch schon ein paar Levels komplett fertig.

The Last of Us: Part II hat noch keinen festen Release-Termin, ist aber generell in 2018 exklusiv für Playstation 4/Pro geplant.

The Last of Us Part II – New Trailer to Arrive at E3 2018 [HD]

THE LAST OF US PART 2 Cast Interview – PSX 2017 HD