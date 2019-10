The Last of Us Part II – Release angeblich verschoben

Der The Last of Us Part II Release soll angeblich verschoben worden sein, wie aktuell Kotaku berichtet. Demnach würde der bis dato angepeilte Termin, da The Last of Us Part II Playstation 4-exklusiv am 21. Februar 2020 veröffentlicht werden soll, keine Gültigkeit mehr haben. Vielmehr würde Entwickler Naughty Dog derzeit allgemein gültig als Release von The Last of Us Part II nur noch das Frühjahr 2020 nennen.

In wie weit diese Angaben korrekt sind, bleibt abzuwarten. Kotaku selbst stützt sich bei vorbenannter Aussage auf Angaben, die man von, wie es heißt, „Naughty Dog-nahen Quellen“ erhalten habe. Konkret zu einer möglichen The Last of Us Part II Releaseverschiebung haben sich bis dato aber weder Naugthy Dog noch Sony geäußert.