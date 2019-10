The Last of Us Part II – Release auf Ende Mai 2020 verschoben

Zunächst galt es noch als Gerücht, dass der Release des Action-Adventures The Last of Us Part II verschoben werden könnte. Inzwischen hat sich selbiges jedoch als Tatsache entpuppt, denn Entwickler Naughty Dog hat Stellung bezogen und erklärt, warum man sich dazu entschlossen hat den Veröffentlichungstermin von The Last of Us Part II, bisher mit dem 21. Febraur 2020 angegeben, etwas weiter nach hinten zu verlegen.

Naughty Dogs Director Neil Druckmann erläutert, dass man beim Vollenden einiger Abschnitte festgestellt habe, dass die Zeitspanne bis zum ersten geplanten Release nur noch sehr kurz sei. Damit einher ging die Erkenntnis, dass diese nicht ausreichen würde, um dem Spiel den letzten Schliff verpassen zu können. Schließlich haben Spieler einen Qualitätsanspruch und der ist sehr hoch, wie es weiter heißt. Und diesem wolle man seitens Naughty Dog natürlich gerecht werden. In Folge hat sich das Team entschieden sich mehr Zeit für die Fertigstellung von The Last of Us Part II zu geben. Dies würde sicherstellen, dass man den Titel auch so veröffentlichen könne, wie man es sich vorgestellt hat.

Bei Naughty Dog, so erklärt Druckmann weiter, habe man eine solche Situation per se vermeiden wollen und man hätte es gerne vorher sehen wollen, dass der ursprüngliche Entwicklungs- und Zeitplan nicht gehalten werden kann. Aber da selbst das Team „die schiere Größe und den Umfang des Spiels unterschätzt“ haben, musste diese Entscheidung getroffen werden.

Naughty Dog hofft und setzt natürlich auf euer Verständnis, auch deshalb, weil ihr für eure zusätzliche Geduld am Ende sicher mit The Last of Us Part II das Spiel erhalten werdet, dass ihr euch vorstellt. Somit gilt als neuer Releasetermin für das Playstation 4-exklusiv erscheinende The Last of Us Part II der 29. Mai 2019.

The Last of Us Part II – Release Date Reveal Trailer | PS4