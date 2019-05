The Last of Us: Part II – Release könnte erst 2020 erfolgen (Gerücht)

Das Action-Adventure The Last of Us: Part II könnte unter Umständen erst Anfang 2020 für Playstation 4-Konsolen erscheinen, vorausgesetzt Kotakus Jason Schreier behält mit seiner kürzlich getroffenen Aussage recht.

Via Twitter teilte Schreier jüngst mit, dass Entwickler Naughty Dog und Sony offenbar geplant hatten The Last of Us: Part II im Herbst 2019 zu veröffentlichen, diesen Termin aber wohl aus nicht näher bekannten Gründen nicht halten werden können. Vielmehr solle The Last of Us: Part II im Jahr 2020 erscheinen. Der Monat Februar gilt als potentieller Favorit, wenngleich dies nur eine allgemeine Vermutung darstellt.

In wie weit Schreier, der sich bei den vorbenannten Angaben auf eine mit den Umständen vertraute, jedoch nicht näher genannte Quelle beruft, richtig liegt, bleibt abzuwarten. Sony als auch Naughty Dog haben entsprechende Meldungen bezüglich eines möglichen The Last of Us: Part II Release nicht kommentiert. Ferner wurde The Last of Us: Part II seitens Entwickler als auch Publisher bisher immer ohne konkretes Veröffentlichungsdatum geführt.

The Last of Us: Part II wurde während der Playstation Experience 2016 angekündigt und präsentierte sich weitaus düsterer und dunkler, vor allem mit einer gewachsenen bzw. erwachseneren Ellie in der Hauptrolle.