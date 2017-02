Laura Bow – Sierras Krimi-Klassiker jetzt auch als Download

Krimi-Adventures wie The Colonel’s Bequest oder Laura Bow: The Dagger of Amon Ra aus den späten 1980er bzw. frühen 1990er Jahren sind vielen Retro-Fans bis heute ein Begriff. GOG.com bietet die beiden Sierra-Klassiker ab sofort als Download an.

In The Colonel’s Bequest (1989) begleiten wir die ambitionierte Journalistin und Freizeit-Detektivin Laura Bow zurück ins Jahr 1925. Der Plantagenbesitzer Colonel Henri A. Dijon, ein Onkel von Lauras Freundin Lillian, hat sein Testament angefertigt, dessen Inhalt der buckliger Verwandtschaft jedoch missfällt. Die angehenden Erben sind sich untereinander nämlich nicht ganz grün. Es kommt zu Streitigkeiten – und den ersten Todesopfern. Die Lage spitzt sich zu, als Laura während ihrer kriminalistischen Nachforschungen selbst zur Zielperson des Mörders wird.

In Laura Bow: The Dagger of Amon Ra (1992) durchstreift unsere Titelheldin ein geheimnisvolles Museum. Dort ist kurz zuvor ein antiker Dolch verschwunden. Dies wäre nicht allzu tragisch, wenn seither nicht “rein zufällig” mehrere Gäste einer Abendgesellschaft ermordet worden wären. Ein weiterer Fall für die Hobby-Detektivin.

GOG.com bietet die beiden Krimi-Adventures einzeln oder im Gesamtpaket (Euro 11,18) an. Besagte Download-Varianten sind komplett englischsprachig und enthalten kleinere Extras wie Lösungshilfen oder Soundtrack.

Laura Bow 2: The Dagger of Amon Ra trailer