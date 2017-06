LawBreakers – Xbox One-Release aktuell wegen zu geringer Hardware-Basis nicht geplant

Boss Key Productions, geleitet von Cliff Bleszinski, hat in einem Interview erklärt, warum der First-Person-Shooter LawBreakers auf PC und Playstation 4, nicht aber auf Xbox One erscheinen wird. Die installierte Hardware-Basis ist diesem Fall der ausschlaggebende Grund.

Bleszinski führt aus, dass er auf Twitter von Xbox-Fans den Unmut zu spüren bekommen hat, weil entschieden wurde LawBreakers nicht für Xbox One zu veröffentlichen. Man werfe ihm vor, so Bleszinski, dass er der Konsole, die seine Karriere mit Gears gefördert hat, den Rücken zu kehren.

Aber das ist nicht unbedingt der Fall, wie der Boss Key Productions Studioleiter zu verstehen gibt. In erster Linie sehe er erst einmal seine Mitarbeiter. Er habe 65 Angestellte und viele davon haben Familien und er müsse dafür sorgen, dass die „Lichter an bleiben“. Betrachtet man zudem die auf dem Tisch liegenden Optionen, da man lediglich eine Konsolenplattform bedienen könne, dann entscheidet die Hardware-Basis und da liegt die Playstation 4 vorne.

Das heißt aber nicht, wie Bleszinski weiter ausführt, dass LawBreaker nicht doch noch irgendwann später doch noch für eine Xbox-Konsole oder „eine Xbox XOXO oder wie immer sie dann heißen mag“ erscheinen kann. Ausschließen wolle er das zumindest einmal nicht.

Bevor LawBreakers am 8. August 2017 für PC und Playstation 4 erscheint, wird zunächst noch eine Closed Beta durchgeführt, die am 28. Juni 2017 startet. Eine LawBreaker Open Beta folgt am 30. Juni 2017. Beendet werden die Beta-Tests am 3. Juli 2017. Wer Lust hat an der LawBreaker Beta teilzunehmen, kann sich dafür auf der offiziellen Webseite registrieren.