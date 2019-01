Layers of Fear 2 – Neuer Trailer und Entwicklertagebuch zum Grusel-Adventure verfügbar

Im laufenden Jahr 2019 soll der zweite Teil zum explorativen Psycho-Thriller Layers of Fear auf den Markt kommen. Hierzu sind nun ein weiterer Trailer sowie ein Entwickler-Tagebuch im Videoformat erschienen. Die bewegten Bilder, welche sich auf die PC-Version beziehen, vermitteln euch ein Eindruck von der düsteren Stimmung des bevorstehenden Grusel-Abenteuer.

Entwickelt wird Layers of Fear 2 vom polnischen Indie-Studio Bloober Team, welches bereits das erste Layers of Fear, die dazugehörige Erweiterung Layers of Fear: Inheritance (beide 2016) sowie das von Spielern und Testern ebenfalls viel gelobte Cyberpunk-Horror-Adventure Observer (2017) produzierten. Anders als in Teil 1 erkunden wird diesmal jedoch keine alte Villa, sondern ein verlassenes Schiff. Erzählt wird die schaurige Geschichte von Tony Todd (Candyman).

Layers of Fear 2 – Time Waits for No One

Layers of Fear 2 [PC] Development Diary #1: Inspiration Link