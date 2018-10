Layers of Fear – Zweiter Teil zum Grusel-Adventure in Vorbereitung

Zum explorativen Psycho-Thriller Layers of Fear soll 2019 ein zweiter Teil erscheinen. Der jüngst veröffentlichte Trailer mit dem Namen “Project Méliès” stimmt euch auf das explorative Grusel-Abenteuer ein.

Entwickelt wird Layers of Fear 2 vom polnischen Indie-Studio Bloober Team, welches bereits das erste Layers of Fear, die dazugehörige Erweiterung Layers of Fear: Inheritance (beide 2016) sowie das von Spielern und Testern ebenfalls viel gelobte Cyberpunk-Horror-Adventure Observer (2017) produzierten. Anders als in Teil 1 erkunden wird diesmal jedoch keine alte Villa, sondern ein verlassenes Schiff. Erzählt wird die schaurige Geschichte von Tony Todd (Candyman).

Unklar ist bisher, für welche Systeme Layers of Fear 2 auf den Markt kommen wird. Der Vorgänger erschien für für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One.

