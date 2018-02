Layers of Fear – Grusel-Adventure als Legacy Edition demnächst für Nintendo Switch

Der explorative Psycho-Thriller Layers of Fear soll als Legacy Edition ab dem 21. Februar 2018 auch für Nintendo Switch erhältlich sein (Preis im eShop: 19,99 Euro). Die Layers of Fear Legacy Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel die Erweiterung Inheritance. Bei der Umsetzung handelt es sich um ein Remaster des Originals, welches speziell für Nintendos Konsole designt wurde.

Layers of Fear (2016) wurde von Bloober Team, einem aus Polen stammenden Indie-Studio entwickelt und von der Architektur des 19. Jahrhunderts inspiriert. Im Zentrum der Handlung steht ein verrückter Maler, der an seinem Lebenswerk feilt und dabei durch ein sich immer mehr veränderndes Haus spaziert. Wir übernehmen die Rolle des Künstlers, der währenddessen zunehmend dem Wahnsinn verfällt. In der Erweiterung Inheritance übernehmen wir die Rolle der Tochter des Malers, die im Haus der Eltern mit ihrer frühen Kindheit konfrontiert wird.

Layers of Fear: Legacy – NS Trailer