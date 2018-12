Left Alive – „Find a Way to Survive“-Gameplay Trailer veröffentlicht

Square Enix hat einen weiteren Gameplay-Trailer mit dem Titel „Find a Way to Survive“ zum im März 2019 erscheinenden Survival-Action-Adventure Left Alive veröffentlicht, den wir euch nachfolgend eingebunden haben.

Jede Ecke in Novo Slava stellt eine gefährliche Zone dar und es geht für euch darum zu überleben. Einen Ansatz, den das neue Left Alive-Video aufgreift und euch schon einmal einen ersten Vorgeschmack darauf liefert, wie ihr euer Überleben sichern könnt. Denn es gibt nicht nur den einen Weg, um in Left Alive heil aus einer Situation herauszukommen, sondern mehrere. Und es liegt an euch, die passende womöglich sogar sichere Variante zu finden.

Left Alive “Find a Way to Survive” Gameplay Trailer

Left Alive wurde während der Tokyo Game Show 2018 von Square Enix angekündigt. Ergänzende Screenshots könnt ihr euch hier anschauen. Für die Entwicklung von Left Alive sind einige namhafte Veteranen der Branche beteiligt. Erscheinen soll Left Alive als Standard- sowie Collector’s Edition für PC via Steam und Playstation 4-Konsolen.