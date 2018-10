Left Alive â€“ Release des Survival-Action-Shooters steht fest und Sammleredition vorgestellt

Square Enix hat bekanntgegeben, dass der Survival-Action-Shooter Left Alive am 5. März 2019 für PC via Steam und Playstation 4 erscheinen soll.

An Left Alive arbeiten namhafte Entwickler-Veteranen, unter anderem Toshihumi Nabeshima (Director, Armored Core-Serie), Yoji Shikawa von den Kojima Productions (Charakter Designer, Metal Gear-Serie) oder auch Takayuji Yanase (Mech Designer, Ghost in the Shell: Arise, Xenoblade Chronicles X). Left Alive erzählt eine dunkle und düstere Geschichte ums Überleben aus der Perspektive von drei verschiedenen Protagonisten, die alles dran setzen, um einer kriegszerstörten Stadt zu entkommen.

Left Alive kann ab sofort im Square Enix Online Store, im Playstation Store und auf Steam vorbestellt werden. Je nach gewählter Left Alive-Version werden zwischen 59,99 Euro und 159,99 Euro fällig. Mit der Vorbestellung von Left Alive Day One Edition (Disc-Version) könnt ihr euch zudem den Bonus-DLC „Survival Pack“ sichern. Dieser beinhaltet diverse durchaus nützliche Items, beispielsweise Muntionspacks, Rüstungsgegenstände oder Granatenpacks.

Sammler sollten eventuell einen genaueren Blick auf die jedoch nur im Square Online Shop verfügbare als auch limitierte Left Alive Mech Edition werfen, mit der ihr euch folgende Inhalte sichern könnt:

Left Alive Day One Edition inkl. des kompletten Spiels und dem Day One Survival Pack-DLC;

VOLK Action-Figur mit vielen Accessoires, Waffen und Details; Von Takayuki Yanase designt;

80-seitiges Artbook im Hardcover-Format;

Steelbook-Hülle feat. Mech-Design von Yoji Shinjkawa und Takayuki Yanase;

Collector’s Box.

Die Left Alive Mech Edition wird zum Preis von 159,99 Euro angeboten.

Auch digital kann Left Alive wahlweise für PC oder PS4 vorbestellt werden. Wer sich für die Vorbestellung von Left Alive entscheidet, bekommt neben dem Hauptspiel einen Bonus DLC inklusive einem Muntionspack, Rüstungsteile als auch folgende Items: