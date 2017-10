Legacy of Kain: Soul Reaver – Neuauflage des Action-Adventures geplant?

Crystal Dynamics haben vor Kurzem auf Twitter einen Beitrag veröffentlicht, der das seinerzeit im August 1999 für PC, Playstation und Dreamcast veröffentlichte Action-Adventure Legacy of Kain: Soul Reaver zum Thema hatte.

Der Tweet selbst zeigt ein Bild der Hauptfigur Raziel und dazu schrieb Crystal Dynamics: „Ich bin Raziel, Erstgeborener seiner Stadthalter. Ich stand mit Kain und meinen Brüdern, als das Reich entstand“.

Was konkret allerdings Crystal Dynamics damit aussagen möchte, ist derzeit völlig unklar und befeuert natürlich die Gerüchteküche. Dieser ist zu entnehmen, dass Legacy of Kain: Soul Reaver unter Umständen als Neuauflage wieder auferstehen könnte. Alternativ kann es auch einfach nur eine Hommage an ein sehr gutes Spiel sein oder Crystal Dynamics will einfach Reaktionen ausloten, um herauszufinden, ob sich eine Remake oder auch Reboot lohnen könnte.

Wie steht es mit euch: würdet ihr euch über ein Wiedersehen mit Raziel, Kain und den anderen Stadthaltern freuen? Und was wäre eure erste Wahl: ein Remake, d.h. lediglich grafische/technische Anpassungen des bestehenden Spiels oder doch lieber ein Reboot, d.h. eine Neuentwicklung des Action-Adventures?