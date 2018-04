Legend of Kay Anniversary – Release-Termin für Nintendo Switch enthüllt

THQ Nordic hat heute den Release-Termin für die Nintendo-Switch-Version von Legend of Kay Anniversary enthüllt! So soll das Action-Adventure am 29. Mai 2018 in den Handel kommen.

Legend of Kay wurde bereits auf einer Vielzahl von Plattformen veröffentlicht. Die erste Veröffentlichung erfolgte für Play Station 2 und kurze Zeit später Nintendo DS. Zehn Jahre später entstand dann die Legend-of-Kay-Anniversary-Edition, die für PC, Play Station 3, Play Station 4, Wii U und Xbox 360 veröffentlicht wurde.

Die Remaster-Fassung zeigt das Original mit hochauflösenden Texturen, neuen sowie detaillierteren Charaktermodellen, modernen Rendering-Techniken und kristallklarem Surround-Sound. Das Spiel ist wiederum gespickt mit Anlehnungen an klassischen Martial Arts-Filmen und Zitaten der Popkultur, sodass man ein witziges sowie herausforderndes Spiel geboten bekommt.

Features, die Legend of Kay Anniversary laut THQ Nordic enthalten soll:

25 unterschiedliche Levels mit über 15 verschiedenen Gegnern und epischen Bosskämpfen.

3 verschiedene Primärwaffen (Schwert / Hammer/ Krallen) mit unterschiedlichen Kampfstilen.

Verschiedene Mini-Spiele wie Wildschweinrennen, Drachenflug und Wolfsreiten.

Deutsche Sprachausgabe mit bekannten Synchronsprechen aus TV + Film.

Online-Rangliste: Vergleiche deine Punktzahl mit deinen Freunden und messe dich mit den besten der Welt.

Legend of Kay Anniversary – Ankündigungs-Trailer für Nintendo Switch