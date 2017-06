The Legend of Zelda: Breath of the Wild – E3 2017 Gameplay-Trailer zum ersten DLC

Unlängst hat Nintendo zwei weitere Zusatzinhalte für The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt, welche als Season Pass im eShop vorbestellt werden können.

Der erste The Legend of Zelda: Breath of the Wild DLC hört auf den Namen Die legendären Prüfungen (engl. Master Trials) und soll bereits am 30. Juni 2017 für Wii U und Switch erhältlich sein. Ein weiterer Zusatzinhalt ist für Winter 2017 geplant.

Nachdem bereits erste Screenhots und der Inhalt des The Legend of Zelda: Breath of the Wild Die legendären Prüfungen DLC bekannt gegeben wurden, folgt heute das erste Videomaterial zur ersten Erweiterung.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Zusatzinhalt (Nintendo Switch)

Zelda: Breath of the Wild New Armor and Trial Of the Sword Live Gameplay | E3 2017 GameSpot Show