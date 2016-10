The Legend of Zelda: Breath of the Wild – So haben Fans auf der EB Expo auf die Demo reagiert

Nintendo hat zum kommenden Zelda-Ableger The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein neues Video veröffentlicht, welches während der EB Expo in Sidney (Australien) entstanden ist.

Zu sehen gibt es, neben ein paar Ausschnitten aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild vor allem Reaktionen der EB Expo-Besucher, die Gelegenheit hatten den The Legend of Zelda: Breath of the Wild E3-Demo-Built auszuprobieren. Die Reaktionen der Fans und Spieler, welche die Zelda-Demo gespielt haben, wurde im Anschluss in Bild und Ton festgehalten und zu nachfolgendem Video zusammengeschnitten.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint 2017, konkreter Termin: tba, für Nintendos Wii U.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Demo Reactions (Wii U)