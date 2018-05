LEGO Die Unglaublichen – Neues Gameplay stellt Verbrechenswellen-Missionen vor

Die LEGO Die Unglaublichen stellen sich mit einem weiteren von Warner Bros. veröffentlichten Trailer vor, der euch vor allem einen ersten Einblick auf die Verbrechenswellen-Missionen gewähren soll.

Während der sogenannten Verbrechenswellen-Missionen ist Teamwork das A und O, um die vielen Schurken, welche in die dynamische Spielwelt eingefallen sind, zu besiegen. Jeder der einzigartigen Bezirke wurde von einer Welle krimineller Verbrechergenies, darunter Syndrom und der der Tunnelgräber, überschwemmt. Erledigt, um die bösen Jungs und Mädels klein zu kriegen, mehrere Herausforderungen und stellt eure Fähigkeiten zudem in verschiedenen Bosskämpfen unter Beweis. Nur auf diese Weise kann auch die Gerechtigkeit wieder in die Stadtviertel zurückkehren.

LEGO Die Unglaublichen basiert auf auf den Disney Pixar Die Unglaublichen und Die Unglaublichen 2-Filmen, die auch die Inspiration für die verschiedenen Schauplätze in dem kommenden Actionspiel gewesen sind. Neben den vielen Schurken, die ihr bekämpfen müsst, warten außerdem einige Geheimnisse darauf von euch entdeckt zu werden.

LEGO DIE UNGLAUBLICHEN – Crime Waves Trailer Deutsch HD German (2018)

LEGO Die Unglaublichen soll am 15. Juni 2018 für PC, Playstation 4, PS Vita und Xbox One erscheinen. Weiterhin ist LEGO Die Unglaublichen auch für Nintendo Switch geplant und der Release wird mit dem 5. Juli 2018 angegeben.