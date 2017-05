LEGO Marvel Super Heroes 2 – Mit Teaser für November 2017 von Warner angekündigt

LEGO Marvel Super Heroes geht mit LEGO Marvel Super Heroes 2 in die nächste Runde. Warner Bros., die LEGO Group und Marvel Entertainment haben mit einem ersten Teaser die LEGO Marvel Super Heroes-Fortsetzung offiziell angekündigt, die im November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll. Eine Nintendo Switch-Version ist ebenfalls geplant und soll zu einem „späteren Zeitpunkt“ veröffentlicht werden.

In LEGO Marvel Super Heroes 2 geht es an verschiedene Schauplätze des Marvel-Universums, die sich, aus Zeit und Raum gerissen, in der offenen HUB-Welt von Chronopolis vereinen. Ihr dürft euch nicht nur auf eine neue, verzweigte Handlung freuen, sondern auch auf neue Gameplay-Funktionen, darunter auch die Fähigkeit der Zeitmanipulation für Charaktere als auch einen Superhelden-Kampfmodus für vier Spieler. Wie gewohnt wird es jede Menge spielbare Charaktere, bestehend aus neuen Figuren aus dem Marvel-Universum sowie alten Favoriten in neuer Gestalt, geben.

LEGO Marvel Super Heroes 2 – Teaser Trailer Deutsch HD German (2017)

Stellt euch dem zeitreisenden Kang dem Eroberer und bereist dabei Schlachtfelder in ganz Chronopolis. Diese reichen vom alten Ägypten und dem Wilden Westen bis Sakaar und New York im Jahr 2099. Schlüpft auf eurer Reise in die Klötzchenhaut berühmter Charaktere inklusive Captain America als Cowboy aus der Vergangenheit bis zu Spider-Man 2099 in der Zukunft. Dazu gesellen sich Thor, Hulk, den Wächtern der Galaxie, Black Panther, Captain Marvel, Doktor Strange, dem Grünen Kobold und Dutzenden anderen Marvel-Helden und natürlich Schurken. Garniert mit dem für LEGO-Spiele typischen Humor soll Lego Marvel Super Heroes 2 auch einen Mehrspielermodus für vier Personen bieten, da ihr mit- oder gegeneinander spielen könnt.

LEGO Marvel Super Heroes 2 soll am 16. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Der Termin für die Nintendo Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt gesondert bekanntgegeben.