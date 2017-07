The LEGO NINJAGO Movie Videogame – Neuer Combat-Trailer veröffentlicht

Warner Bros hat heute einen neuen Combat-Trailer zu The LEGO NINJAGO Movie Videogame veröffentlicht. Der Titel basiert auf dem gleichnamigen Kino-Abenteuer, welches im September 2017 in die Kinos kommt.

Das neuste Video zeigt die Helden Lloyd, Nya, Jay, Cole, Zane und Meister Wu in Aktion wie sie gerade die Spezialfähigkeiten, wie beispielsweise die „Stechende Biene“, der „Herabstürzende Falke“ und der „Himmelsdrache“ perfektionieren. Gemeinsam versuchen sie NINJAGO City vor dem bösen Lord Garmadon und seiner Armee zu beschützen.

The LEGO NINJAGO Movie Videogame erscheint am 22. September 2017 unter anderem für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One. Der Kinostart ist ein Tag zuvor, also am 21. September 2017.

THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME – Combat Trailer Deutsch HD German (2017)