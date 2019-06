LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – E3 2019-Trailer kündigt LEGO Star Wars-Spielesammlung an

Warner Bros., LEGO Group, LucasFilm und TT Games haben ein weiteres LEGO Star Wars-Spiel angekündigt und während Microsofts E3 2019 Xbox Pressekonferenz das Action-Adventure mit einem ersten Trailer vorgestellt.

Alle neun Filme der Star Wars-Saga werden in LEGO Star Wars: The Skywalker Saga enthalten und damit spielbar sein – Erfolge/Trophäen natürlich inklusive. Hunderte neue Charaktere, darunter natürlich auch Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 als auch Darth Vader, der Imperator und Palpatine, sowie Fahrzeuge, beispielsweise der Millennium Falke oder die X-Wings der Rebellion, warten darauf eingesetzt zu werden. Im Einzelnen dürft ihr euch auf die Geschichten aus Lego Star Wars: The Force Awakens, der originalen Star Wars Trilogy und der Star Wars Prequel Trilogy freuen. Auch die beiden neuen Filme Die letzten Jedi und Der Aufstieg Skywalkers werden in spielbarer Klötzchenform vertreten sein.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Official Reveal Trailer // E3 2019

Viele Planeten, darunter die Wüste von Geonosis über die Sümpfe Dagobahs bis hin zu den Schneefeldern der Starkiller-Basis, sollen in beliebiger Reihenfolge besucht und erkundet werden können. Mit LEGO Star Wars: die Skywalker Saga kehrt die LEGO-Videospiel-Franchise zu ihren Wurzeln zurück, markierte seinerzeit die Star Wars Trilogy den Anfang und bereite den Erfolg der LEGO-Spiele vor.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga soll 2020, konkreter Termin: tba, für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen.