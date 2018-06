Life is Strange 2 – Release-Termin der ersten Episode überraschend bekanntgegeben

Square Enix und Dontnod Entertainment haben heute überraschenderweise den Release-Termin der ersten Episode von Life is Strange 2 angekündigt. Dem zufolge soll die Episode bereits am 27. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Wir haben euch den Ankündigungs-Trailer weiter unten eingebunden.

Wie schon bei dem Vorgänger Life is Strange, wird es bei Life is Strange 2 auch insgesamt fünf Episoden geben, die alle nach und nach veröffentlicht werden. Mit dem Nachfolger betreten wir eine völlig neue Geschichte im Life is Strange-Universum. Weitere Informationen gibt es dazu noch nicht, jedoch legen Publisher und Entwickler nahe, The Awesome Adventures of Captain Spirit vorab gespielt zu haben, da das Spiel eine Verbindungsbrücke und eine Art Einleitung zu Life is Strange 2 darstellt.

The Awesome Adventures of Captain Spirit ist eine kostenlose Stand-Alone-Episode für PC, PlayStation 4 und Xbox One, die schon in Kürze veröffentlicht wird. Ab dem 25. Juni 2018 könnt ihr in die Geschichte des zehnjährigen Jungen Chris eintauchen.

Life is Strange 2 – Ankündigungs-Trailer