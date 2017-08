Life is Strange: Before the Storm – Neues Gameplay aus Arcadia Bay

Während der E3 2017 Pressekonferenz wurde Life is Strange: Before the Storm, ein neues Episoden-Spiel der Life is Strange-Reihe, offiziell mit einem passenden Video angekündigt. Dieses Mal schlüpfen die Spieler in die Rolle von Chloe, der besten Freundin von Max. Wie ihr sicherlich wisst, handelt es sich hierbei um ein Prequel der Serie und spielt zeitlich also vor den Ereignissen von Life is Strange.

Life is Strange: Before the Storm Episode 1 soll bereits am 31. August 2017 für Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein.

Life is Strange: Before the Storm Gameplay – Chloe & David