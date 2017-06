Life ist Strange: Before the Storm – Gameplay-Trailer enthüllt Prequel auf der E3 Xbox PK

Square Enix und der in Denver ansässige Entwickler Deck Nine Games haben während der E3 2017 Xbox Pressekonferenz Life ist Strange: Before the Storm mit einem Kino-Trailer enthüllt. Ergänzend zum Life is Strange: Before the Storm Ankündigungstrailer ist auch ein erstes Entwickler-Tagebuch-Video verfügbar, welches auch Gameplay-Szenen enthält.

Das Adventure Life ist Strange: Before the Storm versteht sich als Prequel zum ersten Episodenspiel Life ist Strange und ist drei Jahre vor dessen Ereignissen angesiedelt. Reist nach Arcadia Bay und schlüpft in die Haut der rebellischen sechzehnjährigen Chloe Price. Als Chloe lernt ihr die beliebte Rachel Amber kennen. Doch eines Tages gerät die Welt von Rachel aus den Fugen und die beiden Mädchen schließen sich zusammen, um ihre Dämonen zu besiegen.

Life ist Strange: Before the Storm ist für Square Enix in diesem Jahr eine wichtige Veröffentlichung und wird als direkte Reaktion auf die Bitte der Fans entwickelt, nach Arcadia Bay und zu den Charakteren, die sie liebgewonnen haben, zurückzukehren,

wird Lee Singleton, Head of Studio bei Square Enix London Studios zitiert und weiter sagt er – Zitat

Viele können eine Person nennen, die ihr Leben signifikant beeinflusst hat. Die Person, die letztendlich mitgestaltete, zu wem man wurde. In Life is Strange: Before the Storm geht es genau um diesen einen Moment.

Life is Strange: Before the Storm gehört zum Life is Strange-Adventure-Universum, versteht sich jedoch als eigenständiger Ableger der Reihe. Life is Strange als auch das Mitte Mai 2017 angekündigte Life is Strange 2 wird vom französischen Entwicklerteam Dontnod Entertainment realisiert.

Die erste von drei geplanten Life ist Strange: Before the Storm-Episoden soll am 31. August 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Zu Life is Strange 2 wiederum soll es erst im weiteren Verlauf dieses Jahres neue Infos geben.

Life is Strange: Before the Storm Announce Trailer [E3 2017]

Return to Arcadia Bay