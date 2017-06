Life ist Strange: Before the Storm – Gameplay-Video von der E3 2017

Wie bereits berichtet, wurde während der E3 2017 Pressekonferenz von Microsoft mit Life ist Strange: Before the Storm, ein neues Episoden-Spiel der Life is Strange-Reihe offiziell mit einem Kino-Trailer angekündigt.

Jetzt geben Square Enix und Entwickler Deck Nine Games mit einem 20 Minuten langen Life ist Strange: Before the Storm Gameplay-Video neue Einblicke in die zugrunde liegende Geschichte der Protagonisten Chloe Price.

Life ist Strange: Before the Storm Episode 1 soll bereits am 31. August 2017 für Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein.

Life Is Strange: Before the Storm First Gameplay [E3 2017]