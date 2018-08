Life is Strange 2 – Enthüllungstrailer und Screenshots von der gamescom 2018

Nachdem während der E3 2018 mit The Awesome Adventures of Captain Spirit die kostenlose Vorgeschichte von Life is Strange 2 angekündigt und veröffentlicht wurde, folgte kurze Zeit später zumindest ein Release-Termin zur ersten Episode von Life is Strange 2.

Blieb bis jetzt noch übrig, dass uns Square Enix und Dontnod Entertainment Informationen zu Life is Strange 2 schuldig waren, was sich mit der aktuell stattfindenden gamescom 2018 aber geändert hat.

Neben dem offiziellen Life is Strange 2 Enthüllungstrailer wurden auch ein paar Screenshots zum Episoden-Adventure veröffentlicht, welche ihr etwas weiter unten findet.

Life is Strange 2 – Offizieller Enthüllungstrailer

In Life is Strange 2 erlebt ihr die Geschichte des 16-jährigen Sean und dem 9-jährigen Daniel, ihres Zeichens Brüder, welche nach einem tragischen Vorfall ihre Heimat, einem Vorort von Seattle, verlassen müssen. Nachdem die beiden vor der Polizei flüchten müssen, treffen sie eine folgenschwere Entscheidung, da sich die beiden Brüder auf den Weg nach Puerto Lobos in Mexiko begeben möchten.

Life is Strange 2 soll dabei alles neu machen. Angefangen bei neuen Helden, neuen Umgebungen bis hin zu neuen Gameplay-Features soll Life is Strange 2 das bisher ehrgeizigste Projekt von Dontnod Entertainment werden.

Die erste Episode von Life is Strange 2 soll am 27. September 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.