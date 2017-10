Life is Strange: Before the Storm – Episode 2 Launch-Trailer veröffentlicht

Die zweite Episode des Life is Strange-Prequels Life is Strange: Before the Storm – Brave New World ist ab sofort in den jeweiligen Stores für PC/Steam, Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Passend zum erfolgten Release haben Square Enix und Deck Nine Games den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

In Life is Strange: Before the Storm Episode 2 – Brave New World setzt sich die Geschichte dahingehend fort, dass ihr erlebt, wie das Familienidyll von Chloe und Rachel immer weiter zerbricht. Gleichzeitig aber festigt sich die Freundschaft der beiden Mädchen. Sie kommen zu dem Schluss, dass abzuhauen und alles hinter sich zu lassen eine gute Idee ist. Allerdings brechen sie nicht gleich auf, denn Chloe will noch etwas für Frank Bowers erledigen, was jedoch dafür sorgt, dass sich selbst nicht in Gefahr bringt, sondern auch die hässliche Seite ihrer Heimatstadt Arcadia Bay entdeckt.

Life is Strange: Before the Storm – Episode 2 Launch Trailer

Solltet ihr eventuell Probleme haben während des Spielens von Life is Strange: Before the Storm alle Graffitis zu finden, kann euch sicher der Life is Strange: Before the Storm Episode 2 – Brave New World Fundorte aller Graffitis Leitfaden weiterhelfen.