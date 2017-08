Life is Strange: Before the Storm – Indie-Band Daughter liefert Musik

Musik ist essentiell für Life is Strange: Before the Storm, lassen sich damit doch Emotionen, Handlungen und Szenenbilder optimal unterstreichen. Ein Grund mehr für Square Enix und Deck Nine Games passende Musik in Life is Strange: Before the Storm zu integrieren.

Die englische Indie-Band Daughter scheint dabei die ideale Wahl für Entwickler und Publisher zu sein, welche den kompletten Score für Life is Strange: Before the Storm geschrieben haben. Die Songs wird es zudem nicht nur im Spiel zu hören geben, es ist auch geplant die gesammelte Musik aus Life is Strange: Before the Storm als eigenes Album herauszubringen.

Neben dem Score, den Daughter für Life is Strange: Before the Storm geschrieben haben, werden auch zwei weitere Daughter-Songs zu hören sein. Ergänzend wird es auch noch jede Menge andere Künstler geben, deren Musik in Life is Strange: Before the Storm zu hören sein wird.

Der Soundtrack Music From Before the Storm soll am 1. September 2017 über Glassnote Records/4AD verscheinen. Die erste Episode Spiel Life is Strange: Before the Storm soll am 31. August 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Daughter – “Burn It Down”