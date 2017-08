Life is Strange: Before the Storm – Vorkenntnisse aus Life is Strange nicht nötig

Um das Ende August 2017 erscheinende Life is Strange-Prequel Life is Strange: Before the Storm zu spielen sind keine Vorkenntnisse nötig, wie Produzent David Hein von Deck Nine Games in einem Interview erklärt hat.

Es sei beabsichtigt, dass das Action-Adventure auch von denen gespielt werden kann, die den Erstling nicht gespielt haben. Und wer infolge auf den Geschmack kommt, kann im Anschluss ohne Probleme die fünf Life ist Strange-Episoden spielen.

Life is Strange: Before the Storm werde nichts aus dem Original spoilern, wie es weiter heißt. Und für diejenigen, die bereits das erste Life is Strange gespielt haben, werde es lediglich vertraute Gesichter, Charaktere und Orte geben.

Life is Strange: Before the Storm wurde während der E3 2017 enthüllt und versteht sich als Vorgeschichte zu Life is Strange.