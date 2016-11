The Little Acre – Release für PS4 und Xbox One im November 2016

The Little Acre des irischen Entwicklers Pewter Games wird noch diesen Monat für PC (Steam), Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

The Little Acre wird als klassisches Point’n Click Adventure beschrieben und es entführt seine Spieler in die 1950-er Jahre des letzten Jahrhunderts. Erzählt wird die Geschichte von Aiden, einem arbeitssuchendem Ingenieur und seiner Tochter Lily, deren größter Wunsch es ist eine schwertkämpfende Feen-Ritterin zu werden. Eines Morgens jedoch verschwindet Aiden. Lily macht sich auf die Suche nach ihrem Vater und landet dabei in einer mysteriösen Welt, die mit ihrer eigenen verbunden ist.

The Little Acre bietet handgezeichnete „Frame für Frame“-Animationen in Anlehnung an Don Bluth-Werke (Feivel, der Mauswanderer, Anastasia, In einem Land vor unserer Zeit). Das heißt, jede Bilder-Animation wurde skizziert, mit Details versehen und schließlich finalisiert. Bei der farblichen Gestaltung als auch bei den Effekten gab es etwas Hilfe vom Computer, so die Entwickler, aber die Grundlagen wurde zunächst alle per Hand von einem Trickzeichner zu Papier gebracht.

Auch wenn The Little Acre ein Point’n Click-Adventure ist, habe man, so Pewter Games, hart daran gearbeitet, dass auch PS4- und Xbox One-Spieler das Abenteuer genießen können. So gäbe es kein Pixel-Hunting oder gar eine umständliche Cursor-Kontrolle. The Little Acre beinhaltet außerdem ein Hinweis-System, sollten Spieler einmal nicht weiterkommen. Auf der anderen Seite allerdings gibt es eine Trophäe, wenn das Spiel ohne das Nutzen von Hinweisen geschafft wird.

The Little Acre erscheint am 22. November 2016 als digitaler Download für PC, Playstation 4 und Xbox One.

The Little Acre – Release Date Announcement Trailer | PS4