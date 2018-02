Little Nightmares – Neue Erweiterung und Trailer „The Residence“ verfügbar

Zur neuen Erweiterung des 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erschienenen Indie-Adventures Little Nightmares ist jetzt ein Trailer online gegangen. Das aktuelle Video zeigt Szenen aus dem jüngst veröffentlichten DLC The Residence (Steam-Preis: 3,99 Euro).

Im Third-Person-Adventure Little Nightmares (metacritic: 81 %) tauchen wir in eine düstere und skurrile Erzählung ein, die uns mit den Ängsten eines Kindes konfrontieren. Der Spieler übernimmt die Rolle des kleinen Six und muss aus einem geheimnisvollen Areal fliehen, das von verdammten Seelen bewohnt ist. In The Residence bekommen wir es mit einer mysteriösen Herrin zu tun, die dort Unterschlupf gefunden hat und Six Schattenmonstern, alptraumhaften Illusionen und tödlichen Fallen aussetzt, um ihm so Angst und Schrecken einzujagen. Der Protagonist – lediglich mit einer Taschenlampe ausgerüstet – muss währenddessen auch einige Rätsel lösen.

Little Nightmares – PS4/XB1/PC – The Residence ( Expansion pass Chapter 3 release)