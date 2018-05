Little Nightmares – Release-Termin und Trailer zur Switch-Version verfügbar

Das 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erschienene Indie-Adventure Little Nightmares soll ab dem 18. Mai 2018 auch für Nintendos Switch als Little Nightmares Complete Edition als digitale und physische Version erhältlich sein. Das aktuelle Video stimmt euch auf die neue Umsetzung ein, die neben dem Hauptspiel auch den Konsolen-Vorbestellerbonus, die umgedrehte Teeekanne und die Vogelscheuchen-Maskie, beinhaltet. Zudem sind alle Kapitel des “Geheimnisse des Schlunds” Expansion Passes inklusive, die mit verschiedenen Speicherdaten für Six und Kid spielbar sind. Kann das Pac-Man amiibo gescannt werden, schaltet sich die Pakku-Maske im Extra-Menü frei.

Im Third-Person-Adventure Little Nightmares (metacritic: 81 %) tauchen wir in eine düstere und skurrile Erzählung ein, die uns mit den Ängsten eines Kindes konfrontieren. Der Spieler übernimmt die Rolle des kleinen Six und muss aus einem geheimnisvollen Areal fliehen, das von verdammten Seelen bewohnt ist. Der Protagonist – meist nur mit einer Taschenlampe ausgerüstet – muss während seiner unheimlichen Reise auch einige Rätsel lösen.

Das Spiel wurde auf die mobile Konsole zugeschnitten und soll eine Auflösung von 720p (hochskaliert), 30 FPS im Handheld-Modus, 720p (nativ) und 30 FPS im TV-Modus bieten. Das ebenfalls vorhandene HD Rumble soll zudem hier da für Schreckmomente sorgen.

Little Nightmares Complete Edition – Trailer (Nintendo Switch)