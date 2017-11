Little Nightmares – Zweite Geschichte „Der Unterschlupf“ verfügbar

Bandai Namco hat bekanntgegeben, dass das Horror-Adventure Little Nightmares: Geheimnisse des Schlunds mit „Der Unterschlupf“ (Engl: The Hideaway) die zweite Geschichte erhalten hat, die ab sofort in den jeweiligen Stores für PC/Steam, Playstation 4 und Xbox One wahlweise einzeln oder als Teil des Expansion Passes verfügbar ist.

Little Nightmares – PS4/XB1/PC – The Hideaway ( Expansion pass Chapter 2 release)

In der neuen „Der Unterschlupf“-Geschichte müsst ihr mit dem Ausreißer Kid die Wichte finden und retten. Aber wie dem düsteren Ort entkommen? Vielleicht in dem man sich die Geheimnisse der merkwürdigen Kreaturen zu Nutze macht oder das sie dabei helfen können Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Ganz nebenbei klärt ihr dann eventuell auch die Frage, wo die Wichte überhaupt herkommen und was in deren Nestern eigentlich vergraben ist. Bandai Namco verspricht mit „Der Unterschlupf“ noch mehr komplexe Rätsel, für deren Lösung ihr auf jeden Fall mit den Wichten zusammenarbeiten müsst.

Solltet ihr Little Nightmare: Geheimnisse des Schlunds ausprobieren wollen, könnt ihr das mit der passenden Little Nightmare Demo tun, die wahlweise für Playstation 4 und Xbox One in den jeweiligen Stores kostenlos zum Download bereitsteht.