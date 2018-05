Little Witch Academia: Chamber of Time – Action-RPG ab sofort für PC und PS4 erhältlich

Mit Little Witch Academia: Chamber of Time veröffentlicht Bandai Namco ein Side-Scrolling Beat’em-Up-Action-Titel, der auf dem gleichnamigen Netflix-Anime von Studio Trigger basiert. Ab sofort könnt ihr über PC und PlayStation 4 in die Luna-Nova-Akademie eintauchen und das verrückte Leben als Akko erleben. Passend dazu hat Bandai Namco auch einen Launch-Trailer zu Little Witch Academia: Chamber of Time veröffentlicht, welches ihr euch am Ende der Meldung anschauen könnt.

Mit Little Witch Academia: Chamber of Time wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, das nach dem Ende der 1. Staffel ansetzt. Eure Hauptaufgabe wird es sein, dass mysteriöse Zeit-Paradoxon zu lösen und somit der Zeitschleife entfliehen zu können. Währenddessen erkundet ihr verschiedene Dungeons, enthüllt die sieben Wunder der Luna-Nova-Akademie und ergründet die zahlreichen Nebenquests. Zudem kann Little Witch Academia: Chamber of Time sowohl online als auch offline mit Freunden gespielt werden; weitere Informationen dazu findet ihr hier!

Nachfolgend findet ihr den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel und in Kürze dürft ihr euch auch über einen Testbericht zu Little Witch Academia: Chamber of Time freuen, denn aktuell testen wir noch das Action-Rollenspiel für euch!

Little Witch Academia: Chamber of Time – Launch Trailer