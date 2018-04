Little Witch Academia: Chamber of Time – Multiplayer-Modus kommt mit dem Day-One-Patch

Mit Little Witch Academia: Chamber of Time veröffentlicht Bandai Namco ein Side-Scrolling Beat’em-Up-Action-Titel, der auf dem gleichnamigen Netflix-Anime von Studio Trigger basiert. Eine eigenständige Story soll die Hauptcharaktere der TV-Serie durch die Luna-Nova-Akademie führen und sich um Magie, Freundschaft, Abenteuer und Mysterien drehen.

Bei der Veröffentlichung von Little Witch Academia: Chamber of Time am 15. Mai 2018 für PC und Playstation 4 soll weltweit mit einem Day-One-Patch der Multiplayer-Modus hinzugefügt werden. Dadurch erhaltet ihr Zugriff auf die Online-Modi und könnt diversen Truppen beitreten, gegen andere Spieler antreten und euer Können unter Beweis stellen. Es wird aber auch eine Offline-Variante geben, bei dem ihr den Koop-Modus in aller Ruhe für euch selbst ausprobieren könnt. Alle Dungeons werden mit dem Offline-Koop-Modus spielbar sein, während der Online-Koop-Modus nur im “Infinite Dungeon” verfügbar sein wird. Im “Infinite Dungeon” könnt ihr euch gegenseitig unterstützten, um die Geheimnisse des Dungeons zu enthüllen.

Neben der Erkundung diverser Dungeon steht euch auch ein PvP-Modus zur Verfügung, bei dem ihr euch in einem Eins-gegen-Eins-Duell beweisen müsst. Die Kämpfe umfassen jeweils drei Matches, bei dem ihr unterschiedliche Modi auswählen müsst. Insgesamt stehen fünf Modi zur Verfügung:

Das Team, das innerhalb des Zeitlimits mehr Hindernisse zerstört hat, gewinnt.

Das Team mit dem höchsten Punktestand innerhalb des Zeitlimits gewinnt.

Das Team, welches den Feinden/Gegnern mehr Schaden innerhalb des Zeitlimits zugefügt hat, gewinnt.

Das Team, das die meiste Beute innerhalb des Zeitlimits sammelt, gewinnt.

Wenn ihr Little Witch Academia: Chamber of Time für Playstation 4 vorbestellt, erhaltet ihr exklusiven Zugriff auf das Minispiel “Magic Knight Grand Charion”.

Little Witch Academia: Chamber of Time – Opening-Cinematic